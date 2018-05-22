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Новости Нижнего Тагила

Банкротство ВГОКа: процедура наблюдения началась на комбинате в Нижнем Тагиле

22 мая 2018, 15:20Добавить новость
Евраз,Нижний Тагил,НПРО Урал,ОАО ВГОК,банкротство,временный управляющий,должник,Владислав Шацилло,арбитражный суд
Процедура наблюдения по банкротству началась на ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле. Организации, перед которыми ОАО ВГОК является должником, предъявляют в суд новые требования. Собеседники редакции говорят, что на этот раз на предприятии из группы НПРО «Урал» Владислава Шацилло ситуация с банкротством серьезная.

По банкротству ВГОКа 29 марта 2018 года суд вынес решение о начале процедуры наблюдения. Временный управляющий Сергей Кудашев, утвержденный судом, запрашивает сведения и документы должника для проведения анализа финансового состояния предприятия.

  

Дело о банкротстве находится на рассмотрении в Арбитражном суде Свердловской области с 2015 года. За последний календарный месяц в суд поступили десятки исков от организаций о принятии к рассмотрению требований кредитора.

  

Среди кредиторов предприятия ООО «Нижнетагильский завод огнеупорных металлов» с иском на сумму более 47 млн рублей, ОАО «МРСК Урала» - более 98 млн рублей. Требования кредитора выставляют также ОАО «Уфалейникель», АО «РЖД Логистика» и Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы.


До сентября 2013 года комбинат был в структуре «Евраз-холдинга», затем его приобрела группа компаний НПРО «Урал». В состав комбината входят шахты «Магнетитовая», «Естюнинская» и «Южная», рудник с тремя карьерами, обогатительный и агломерационный цеха, а также железнодорожное предприятие.
  

Напомним, В 2016 году на предприятии опровергли слухи о банкротстве. Однако, исковые заявления о признании ОАО ВГОК банкротом продолжали поступать от организаций.

  

Источники редакции сообщают, что сейчас на комбинате информацию о банкротстве тщательно скрывают, но в кабинетах управления все чаще слышны обсуждения негативного характера.

 

Все держится в тайне от сотрудников, временный управляющий изучает документы. Кредиторы успевают в отведенные законом сроки подавать в суд требования, так как после процедуры наблюдения будет установлена очередность выплаты им долгов. В кабинетах паника и шушуканье: «ну, на этот раз уже точно, что всё», -- рассказал собеседник редакции. 

 

Евраз,Нижний Тагил,НПРО Урал,ОАО ВГОК,банкротство,временный управляющий,должник,Владислав Шацилло,арбитражный суд

Скриншот из Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, 22 мая, 2018 год

 

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