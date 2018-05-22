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Новости Нижнего Тагила

Строительная компания «БазисСтройПроект» задолжала работникам 500 тыс. рублей

22 мая 2018, 07:05Добавить новость
город,деньги,мошенничество,прокуратура,работа,Свердловская область,строительство,уголовное дело,Камышлов,строители,задолженность,зарплата
Жители Камышлова, выполнявшие строительно-отделочные работы на объекте компании «БазисСтройПроект», не получили положенные по закону денежные средства за оказанные услуги. Обманутые строители обратились в правоохранительные органы.

В декабре 2017 года в Камышлове завершилось строительство жилого дома по улице Карловарская. В строительно-отделочных работах принимали участие местные жители, а после сдачи объекта генеральный подрядчик ООО «БазисСтройПроект» отказался выплачивать строителям деньги за работу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сумма задолженности составляет 500 тыс. рублей. При этом подрядчик отрицает наличие каких-либо договорных отношений со строителями. Следователи усмотрели в действиях сотрудников компании признаки уголовно-наказуемого преступления и направили материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.

На данный момент против ООО «БазисСтройПроект» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Ход дела и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.

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