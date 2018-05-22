Строительная компания «БазисСтройПроект» задолжала работникам 500 тыс. рублей

В декабре 2017 года в Камышлове завершилось строительство жилого дома по улице Карловарская. В строительно-отделочных работах принимали участие местные жители, а после сдачи объекта генеральный подрядчик ООО «БазисСтройПроект» отказался выплачивать строителям деньги за работу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сумма задолженности составляет 500 тыс. рублей. При этом подрядчик отрицает наличие каких-либо договорных отношений со строителями. Следователи усмотрели в действиях сотрудников компании признаки уголовно-наказуемого преступления и направили материалы в полицию для возбуждения уголовного дела.



На данный момент против ООО «БазисСтройПроект» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Ход дела и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.