Свердловская область будет поставлять в Узбекистан оборудование для промышленности

Инновационная продукция предприятий Свердловской области будет использоваться в работе нефтегазовой промышленности Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита свердловской делегации во главе с вице-губернатором Азатом Салиховым в Узбекистан.

Как пишет «Областная газета», в Узбекистан будет экспортироваться продукция малых и средних предприятий Свердловской области. В основном это будет оборудование для машиностроения, нефтегазовой промышленности и энергетики.





Помимо обсуждения вопроса сотрудничества в сфере промышленности состоялся диалог об увеличении поставки в Свердловскую область фруктов и овощей из Узбекистана.





За 2017 год торговля между Средним Уралом и Узбекистаном увеличилась на 38%. Главы регионов планируют и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество.