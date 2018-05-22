+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
день: +13
вечер: +19
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.53 + 5.27
EUR 73.33 + 2.77
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Свердловская область будет поставлять в Узбекистан оборудование для промышленности

22 мая 2018, 12:15Добавить новость
бизнес,Свердловская область,экономика,Узбекистан,сотрудничество,промышленность,Азат Салихов

Инновационная продукция предприятий Свердловской области будет использоваться в работе нефтегазовой промышленности Узбекистана. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита свердловской делегации во главе с вице-губернатором Азатом Салиховым в Узбекистан.

Как пишет «Областная газета», в Узбекистан будет экспортироваться продукция малых и средних предприятий Свердловской области. В основном это будет оборудование для машиностроения, нефтегазовой промышленности и энергетики.

Помимо обсуждения вопроса сотрудничества в сфере промышленности состоялся диалог об увеличении поставки в Свердловскую область фруктов и овощей из Узбекистана.

За 2017 год торговля между Средним Уралом и Узбекистаном увеличилась на 38%. Главы регионов планируют и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Торговый знак «Олми» погибших в Екатеринбурге бизнесменов не был продан на торгах
16 мая, 07:05
0 0
Завод в Берёзовском вернул людям долг по зарплате в 2,2 млн рублей спустя четыре года
14 мая, 10:00
3 0
Свердловские больницы испытывают дефицит вакцины от ветрянки
19 мая, 09:30
0 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 19
Подписаться на новости