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Новости Нижнего Тагила

Финансовая нагрузка на малый бизнес в России может быть снижена в 2018 году (ВИДЕО)

22 декабря 2017, 19:00Добавить новость
бизнес,Россия,экономика,тпп,малый бизнес,Сергей Катырин,фонд развития промышленности,налоги,Платон,ЦБ РФ,ставка по кредиту

Глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает необходимым снизить неналоговые платежи для малого бизнеса.

В интервью РБК председатель ТПП РФ заявил о готовящемся законопроекте, связанном с сокращением общего количества неналоговых платежей. Сергей Катырин отметил, что проблема заключается в отсутствии отчетности по расходованию уплаченных взносов. Единственной прозрачной системой в этом смысле, по мнению главы ТПП, является «Платон». Система «Платон» взимает с перевозчиков деньги, которые впоследствии направляются на ремонт дорог.

Лучшей стартовой площадкой для предпринимателей России Сергей Катырин считает Фонд развития промышленности. Проекты, финансируемые фондом, уже начали реализовываться.

Председатель ТПП выразил надежду, что Центробанк РФ пойдет навстречу малому бизнесу, для которого необходима минимальная процентная ставка по кредитованию. Так, 5%-ная ставка предоставляется Фондом развития промышленности.

По мнению Сергея Катырина, в России нужно предпринимать серьезные усилия для развития малого бизнеса.


Видео: РБК
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