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Новости Нижнего Тагила

Коммунальные платежи в России выросли втрое больше инфляции

22 декабря 2017, 23:50Добавить новость
деньги,жкх,Россия,экономика,инфляция,рост цен,коммунальные платежи
Темп роста коммунальных платежей в России превысил инфляцию в 3 раза. Средний чек за ЖКХ составляет 2 700 рублей, что на 9,5% превышает показатели 2016 года.

Жители России стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги. Средний чек вырос на 9,5% и на данный момент составляет 2 700 рублей, сообщают «Известия».

Больше всего увеличение произошло в Ивановской области, где в 2017 году жители заплатили на 72,43% больше, чем в предыдущем.


Темп роста платежей за ЖКХ превысил инфляцию в 3 раза. Специалисты связывают данную тенденцию с ростом заработных плат россиян и оздоровлением российской экономики. Население начинает отходить от сберегательной модели поведения и жесткой экономии на всём, включая ЖКХ.

 

 

 
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