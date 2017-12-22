Коммунальные платежи в России выросли втрое больше инфляции

Жители России стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги. Средний чек вырос на 9,5% и на данный момент составляет 2 700 рублей, сообщают «Известия».



Больше всего увеличение произошло в Ивановской области, где в 2017 году жители заплатили на 72,43% больше, чем в предыдущем.



Темп роста платежей за ЖКХ превысил инфляцию в 3 раза. Специалисты связывают данную тенденцию с ростом заработных плат россиян и оздоровлением российской экономики. Население начинает отходить от сберегательной модели поведения и жесткой экономии на всём, включая ЖКХ.