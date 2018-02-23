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Новости Нижнего Тагила

Россия вошла в пятерку стран-лидеров по запасам золота

23 февраля 2018, 19:30Добавить новость
Россия,экономика,рейтинг,золото,мир,запасы,драгоценные металлы
России досталось 5-е место в мировом рейтинге стран-лидеров по запасам золота, Китай оказался на 6-м месте. Запасы отечественного золота на начало февраля составили 1729,4 тонн.

В мировом рейтинге стран-лидеров по запасам «желтого металла» Россия уступила Франции и оставила позади Китай. Первое место в пятерке досталось США с запасами в 8,134 тыс. тонн, второе – Германии с 3374 тонн, третье занял Международный валютный фонд с 2814 тонн драгоценного металла.

Россия оказалась на 5-м месте. Объем золота в международных резервах страны на начало февраля составил 1856,88 тонн, или 59,7 млн унций. При этом еще летом 2017 года запасы отечественного золота составляли 1729,4 тонн.

По мнению финансистов, запасы драгоценного металла в России могут снизить зависимость РФ от санкций США, сообщает «НТВ».

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