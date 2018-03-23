10 млрд рублей выделено на индексацию социальных пенсий в России с апреля 2018 года

Коэффициент индексации пенсий, согласно официальному документу, составит 1,029.



Увеличение выплат затронет 3,9 миллионов российских пенсионеров, в их число входят 3,1 миллионов «социальщиков».



Расходы государства на увеличение пенсий составят около 10 миллиардов рублей. По мнению экспертов, индексация повысит реальные доходы населения, а это в свою очередь простимулирует спрос и предложение товаров отечественного производства, передает «Russia Today».