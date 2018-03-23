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Новости Нижнего Тагила

10 млрд рублей выделено на индексацию социальных пенсий в России с апреля 2018 года

23 марта 2018, 08:00Добавить новость
пенсионеры,политика,Путин,Россия,экономика,Правительство,Медведев
В правительстве Российской Федерации премьер-министром Дмитрием Медведевым было подписано постановление об очередной индексации социальных пенсий с 1 апреля.

Коэффициент индексации пенсий, согласно официальному документу, составит 1,029.

Увеличение выплат затронет 3,9 миллионов российских пенсионеров, в их число входят 3,1 миллионов «социальщиков».

Расходы государства на увеличение пенсий составят около 10 миллиардов рублей. По мнению экспертов, индексация повысит реальные доходы населения, а это в свою очередь простимулирует спрос и предложение товаров отечественного производства, передает «Russia Today».

 
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