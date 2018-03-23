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Новости Нижнего Тагила

Бывшая военная часть на Фрунзе будет передана в собственность Нижнему Тагилу

23 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,военная часть,Фрунзе,фок,ФОК «Президентский»,МУГИСО
Бывший военный городок на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле будет передан в собственность муниципалитета. В настоящее время бывшая часть принадлежит Свердловской области.

Документ о передаче военной части на улице Фрунзе подготовлен министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Когда-то на территории земельного участка в 5 гектаров располагалось 16 зданий. До сегодняшнего дня выстояли только четыре: другие 12 строений практически полностью разрушены и подлежат сносу.

Комплекс был построен в 1950-60 годах, в 2000-х его перестали эксплуатировать. После 10 лет отсутствия должного внимания объект оказался в непригодном для использования состоянии. Глава города неоднократно просили передать муниципалитету объект, чтобы возвести универсальный ФОК, аналогичный «Президентскому».

Согласие на передачу военной части в собственность дали депутаты. Глава региона поручил МУГИСО подготовить окончательный проект решения, передает «Znak.com».

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