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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе от мэрии «Бюджет для граждан»

23 марта 2018, 07:00Добавить новость
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Администрация Нижнего Тагила объявляет конкурс проектов «Бюджет для граждан», который по традиции призван объяснить горожанам о главном финансовом документе города. Приём заявок уже стартовал.

Окончание приёма заявок назначено на 30 апреля 2018 года. Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. Заявителям следует присылать заявки и проекты, расчёты, презентации, статьи, буклеты и иные документы в финансовое управление мэрии города.

Конкурс распределён по пяти номинациям «Бюджет Тагила: сколько я плачу и что получаю», «Интерактивный бюджет города», «Разработка рейтинга понятности бюджета», «Популярный словарь терминов» и «Бюджет Тагила: простое о сложном». Один участник в каждой из категорий может предложить лишь одно исследование. Излагать мысли стоит точно, ясно для понимания, без двойного толкования, а также с наличием логики.

Специально созданная рабочая группа будет определять лучших конкурсантов. Победителей наградят благодарственными письмами. Имена лучших участников будут размещены на официальном сайте города до 15 июня 2018 года, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

 
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