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Новости Нижнего Тагила

Более 4 млрд рублей будет выделено по концессии на переработку ТБО в Нижнем Тагиле

23 мая 2018, 21:10Добавить новость
Нижний Тагил,ТБО,концессия,мусоропереработка,полигоны ТБО,снегоплавильня,отходы,контейнеры,администрация Нижнего Тагила
Администрация Нижнего Тагила согласовала проект концессии по переработке ТБО. В него планируется вложить 4 млрд 80 млн рублей.  Концессионером выступает АО «Облкоммунэнерго». В проект концессии входит строительство мусоросортировочного комплекса, обустройство двух новых полигонов ТКО и рекультивация существующих, создание 191 площадки для накопления отходов и установка снегоплавильного оборудования.

Большую сумму из финансирования проекта выделят на строительство комплекса по сортировке и переработке отходов. В год комплекс может принять до 185 тысяч тонн мусора. Значительную часть отходов будут отправлять на утилизацию, остальное — на дальнейшую переработку. На строительство комплекса уйдёт 2 млрд 406 млн рублей. Сдача в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Сортировка отходов будет происходить с новых полигонов. Они будут расположены рядом с уже действующей свалкой на Кушвинском тракте. Сейчас в Нижнем Тагиле — два полигона для утилизации мусора. Один в Дзержинском районе, второй — на Кушвинском тракте. Их сроки эксплуатации уже истекают. Подготовить новые территории для захоронения мусора концессионер планирует одновременно с завершением строительства сортировочного комплекса.

Нижний Тагил,ТБО,концессия,мусоропереработка,полигоны ТБО,снегоплавильня,отходы,контейнеры,администрация Нижнего Тагила
Схема расположения новых полигонов для отходов и мусоросортировочного комплекса. Фото: ИА «Все новости»

Перед отправкой мусора на полигон его будут собирать в новых евроконтейнерах. Такие уже стоят во многих тагильских дворах. Для этого планируется оборудовать в черте города 191 площадку, на каждой по четыре контейнера.

Кроме того, в проекте есть план строительства снегоплавильной установки за 63 млн рублей. Ее планируют разместить на окраине поселка Кирпичный. На площадку в 10 тыс кв. м будут свозить снег, который относится к опасным отходам, так как в нем содержатся реагенты и осадок от выхлопных газов. Затем снег будут растапливать. За зиму работающая на газовом топливе установка способна переработать 125 тыс. тонн снега.

Нижний Тагил,ТБО,концессия,мусоропереработка,полигоны ТБО,снегоплавильня,отходы,контейнеры,администрация Нижнего Тагила
Территория для размещения снегоплавильной установки выделена зелёным цветом. Фото: ИА «Все новости»

Инвестировать в проект «Облкоммунэнерго» может начать уже в 2018 году и продолжит финансирование до 2027 года. Мэрия Нижнего Тагила будет платить до 2046 года. Переплата бюджета составит почти 1 млрд 800 тыс. рублей при вложениях концессионера в 4 млрд рублей, пишет ИА «Все новости».
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