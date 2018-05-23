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Новости Нижнего Тагила

Онлайн-курс для начинающих бизнесменов стартовал в Одноклассниках

23 мая 2018, 22:00Добавить новость
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Социальная сеть Одноклассники и Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга запустили совместный проект – образовательный курс для владельцев бизнеса.

Накануне на международном экономическом форуме в северной столице представители Центра и Одноклассников подписали соглашение о создании образовательного онлайн проекта. В рамках события пройдут сотни мастер-классов, семинаров и лекций для начинающих предпринимателей. Спикеры расскажут о главных аспектах ведения бизнеса – от создания интернет-магазинов до бренд-менеджмента.

Также пользователи Одноклассников узнают, как зарегистрировать своё дело, как проводить сделки с недвижимым имуществом, а также как получать помощь от государства и генерировать успешные проекты с узнаваемым лицом. Эксперты расскажут зрителям о том, как получить практические навыки создания и продвижения своих проектов.

Бизнесмены из других регионов России смогут подключиться к онлайн-обучению в группе Центра развития и поддержки предпринимательства в Одноклассниках.

 

Цель, которую мы перед собой ставим – расширить аудиторию образовательных мероприятий и сделать информацию о развитии малого бизнеса доступной по всей стране. Наша задача – повысить уровень грамотности потенциальных и начинающих предпринимателей, -- Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства.

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