Онлайн-курс для начинающих бизнесменов стартовал в Одноклассниках

Накануне на международном экономическом форуме в северной столице представители Центра и Одноклассников подписали соглашение о создании образовательного онлайн проекта. В рамках события пройдут сотни мастер-классов, семинаров и лекций для начинающих предпринимателей. Спикеры расскажут о главных аспектах ведения бизнеса – от создания интернет-магазинов до бренд-менеджмента.



Также пользователи Одноклассников узнают, как зарегистрировать своё дело, как проводить сделки с недвижимым имуществом, а также как получать помощь от государства и генерировать успешные проекты с узнаваемым лицом. Эксперты расскажут зрителям о том, как получить практические навыки создания и продвижения своих проектов.



Бизнесмены из других регионов России смогут подключиться к онлайн-обучению в группе Центра развития и поддержки предпринимательства в Одноклассниках.

Цель, которую мы перед собой ставим – расширить аудиторию образовательных мероприятий и сделать информацию о развитии малого бизнеса доступной по всей стране. Наша задача – повысить уровень грамотности потенциальных и начинающих предпринимателей, -- Лев Кузнецов, директор Центра развития и поддержки предпринимательства.