Полевская компания «ЭнергооборудованиеСервис Рус» задолжала работникам 4 млн рублей

В отношении АЦ «ЭнергооборудованиеСервис Рус» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».



В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении четырёх месяцев 57 сотрудников компании не получали денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. Также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», которое находится на рассмотрении.