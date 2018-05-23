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Новости Нижнего Тагила

Полевская компания «ЭнергооборудованиеСервис Рус» задолжала работникам 4 млн рублей

23 мая 2018, 07:05Добавить новость
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ООО «Авторизованный центр «ЭнергооборудованиеСервис Рус» в городе Полевской с декабря 2017 года по март 2018 года не выплачивало 57-ми сотрудникам заработную плату. Работники, не получившие положенные деньги, обратились в правоохранительные органы для восстановления нарушенных прав.

В отношении АЦ «ЭнергооборудованиеСервис Рус» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

В ходе расследования стало известно о том, что на протяжении четырёх месяцев 57 сотрудников компании не получали денежных средств. Общая сумма задолженности превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Правоохранительные органы проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. Также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», которое находится на рассмотрении.

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