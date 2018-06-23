Ливинский рассказал Артемьеву о новых тарифах «Россетей»

ФАС России и «Россети» обсудили механизмы тарифного регулирования, которые лягут в основу государственной политики по развитию конкуренции в ближайшие два года. Встреча проходила на высшем уровне. Так, делегации возглавили гендиректор «Россетей» Павел Ливинский и глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Стороны пришли к ряду важных соглашений. Например, «Россети» и ФАС России договорились о совместной работе над правовыми документами, которые закрепят формулы долгосрочного тарифа на ближайшие десять лет. Важно, что в формулах будет использоваться принцип «инфляция минус». Как подчеркнули в «Россетях», формула будет важнейшим условием регуляторного соглашения между компанией и регионами.



Как подчеркнул Павел Артемьев, благодаря подписанию соответствующего соглашения «Россети» смогут успешно регулировать тарифы, сохраняя их на экономически обоснованном уровне. Без соответствующих договорённостей компания применяла бы формулу на основе эталона затрат, что негативно сказалось бы на тарифах для населения.



Ливинский и Артемьев также договорились внедрить систему гибкого тарифного меню. Её особенность заключается в ориентации на сезон, часы и время суток для групп потребителей. Данная система уже успешно зарекомендовала себя в ряде сфер. Например, она применяется в сфере грузового железнодорожного транспорта.



Положительным образом на тарифы влияет экономия «Россетей». За счёт экономии средств компания может применять более справедливые тарифы. Как подчеркнул Ливинский, «Россети» постоянно ведут работу, направленную на экономию средств. В качестве примера он привёл результаты централизации закупки электротехнического оборудования через дочернюю структуру – «Центр технического заказчика». Благодаря этому «Россети» сэкономили более 493 миллионов рублей в течение последнего года.



Во время встречи также обсуждалось участие сотрудников «Россетей» в образовательной программе Высшей школы тарифного регулирования «Государственное регулирование цен сетевых организаций в области энергетики». Ливинский рассказал, что первые два потока слушателей уже успешно прошли обучение. Артемьев положительно оценил усилия руководства компании, направленные на самосовершенствование. Также глава ФАС выразил надежду, что компания будет и дальше поддерживать приемлемые цены.