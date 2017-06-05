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Новости Нижнего Тагила

6,5 лет тюрьмы назначено предпринимателю из Екатеринбурга за обман дольщиков

23 декабря 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге вынесли обвинительный приговор в отношении застройщика. Фигурантом уголовного дела стал 62-летний предприниматель Владимир Воробьев.

Мужчину обвиняли в незаконном ведении бизнеса, а также в отмывании денежных средств.

Было установлено, что бизнесмен приобретал землю под ИЖС и занимался незаконным строительством. Затем без ведома администрации и иных соответствующих организаций подключал возведенные жилые дома к инженерным сетям.

Кроме того, он использовал деньги дольщиков для строительства домов в границах улиц Стачек-Фрезеровщиков-Старых Большевиков-Войкова, а также Ломоносова-Ярославской-Новаторов.

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Общий ущерб, причиненный дольщикам, составил 149 млн рублей. Когда суд вынес решение о сносе пяти незаконно построенных многоквартирников, находчивый предприниматель продал жилые помещения в домах, заключив договоры под денежные процентные займы. Вырученные деньги он потратил на покупку жилых домов и земли в Екатеринбурге.

Отметим, что феврале 2017 года суд Орджоникидзевского района приговорил бизнесмена к 6 годам лишения свободы. На тот момент он обвинялся в мошенничестве и легализации преступного дохода. В настоящее время его обвиняют еще в нескольких эпизодах по тем же статьям.

Итоговый срок заключения составил 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, передаёт начальник полицейского главка полковник Валерий Горелых.

 

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Фото: пресс-служба ГУ  МВД по Свердловской области

 

 
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