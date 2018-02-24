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Новости Нижнего Тагила

Выплаты за первенца в России не будут облагаться НДФЛ

24 февраля 2018, 10:00Добавить новость
деньги,дети,закон,Россия,экономика,налог,ндфл,выплаты,первый ребенок,Правительство
В России одобрен законопроект, который предусматривает отмену подоходного налога на ежемесячные выплаты за появление первого ребенка.

22 февраля правительство России одобрило законопроект, по которому с ежемесячных выплат родителям при рождении или усыновлении первенца не будет взиматься подоходный налог.

В сообщении кабинета министров говорится, что отмена НДФЛ поможет усилить материальную поддержку семей с детьми. В скором времени законопроект окажется в Госдуме, пишет ИА «Тасс».

Напомним, с января 2018 года в России начал действовать комплекс мероприятий для поддержания молодых родителей, в их числе - внедрение ежемесячных выплат при появлении первенца и продление программы маткапитала до 2021 года.

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