12,5 млн рублей в пользу казны взысканы с экс-сотрудницы налоговой Екатеринбурга

В результате проверки налоговыми органами города Екатеринбург их бывшей коллеги установлено, что в 2014 году её супруг приобрёл имущество на сумму 20 млн рублей, тогда как его задекларированный доход составлял менее 4 млн за последние три года. Происхождение лишних денежных средств супруги никак не смогли подтвердить.



В соответствии с решением суда с бывшей сотрудницы налоговой инспекции взыскано 12,5 млн рублей в доход государства. Также суд наложил запрет на совершение регистрационных действий по транспортным средствам, недвижимости, запрет на движение денежных средств по счетам.



Запрет будет действовать до тех пор, пока взысканная сумма не поступит в бюджет в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.