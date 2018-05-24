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Новости Нижнего Тагила

Сотрудникам Евраз НТМК придется приходить на работу на час раньше

24 мая 2018, 16:45Добавить новость
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Сотрудникам ОАО Евраз НТМК придется приходить на работу на час раньше. На предприятии вышел приказ о смене графика работы. 

На Евраз НТМК сменили график рабочего времени на час. На комбинате вышла соответствующая директива, согласно которой рабочая смена сотрудников будет начинаться в 7:00. Изменения вступят в силу 1 июля и будут действовать до 31 октября. 

Сотрудники предприятия жалуются, что в связи со сдвигом начала рабочей смены будут испытывать неудобства. Есть семьи, в которых на комбинате работают оба родителя и доставлять ребенка в детский сад станет настоящей проблемой. 

Нужно будет раньше вставать, чтобы успеть на работу. А как вести ребенка в садик, если график работы детского сада не переносится? Кто его будет отводить? Не перед закрытой же дверью садика его оставлять, -- рассуждает тагильчанин.

 

О трудностях говорят и те, кто ездят на НТМК издалека. На предприятии работают люди, которые живут в пригороде Нижнего Тагила. До города многие добираются на электричках.

 

Некоторые сотрудники ездят на работу на электричке из Баранчинского, например, или из Горноуральского. Как быть им? Расписание электричек же не переносится! С вечера что ли выезжать на работу, -- рассуждает сотрудник. 

 

На НТМК изменения в рабочем графике связывают с закрытием на ремонт моста на улице Циолковского.

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