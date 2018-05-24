Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» при поддержке ТПП завершился в Москве

«Лучшая банковская программа для МСП-2018», который проводит Торгово-промышленная палата РФ.

для малого и среднего бизнеса.

Победителем конкурса в этом году стал «Промсвязьбанк». Награду — Золотого Меркурия — представители банка получат 28 мая на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности.





