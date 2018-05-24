+19
Свердловская область
Нижний Тагил
+19
вечер: +18
ночь: +11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.59 + 0.33
EUR 72.18 - 0.06
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» при поддержке ТПП завершился в Москве

24 мая 2018, 12:50Добавить новость
тпп,Москва,бизнес,банки,конкурс,победитель,награда
22 мая в Москве состоялся финал конкурса «Лучшая банковская программа для МСП-2018», который проводит Торгово-промышленная палата РФ. Первоочередная цель конкурса — стимулировать создание качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса.

Заявки на участие начали принимать в январе 2018 года. После того, как Центробанк проверил кандидатов, они были допущены до первого заочного этапа конкурса.

Как рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова, первый этап — это контрольная закупка. Банки не знают, кто их проверяет и как это происходит.

В первом этапе конкурса предприниматели изучали сайты банков-участников, посещали отделения и общались с консультантами. После чего бизнесмены определяли, чьи банковские услуги и предложения наиболее отвечают потребностям бизнеса. По итогам заочного этапа из 30 кандидатов осталось 14.

Далее проходил очный этап конкурса, на котором каждый банк в течение семи минут должен был рассказать о преимуществах своей программы для предпринимательства. Представленные программы оценивали два экспертных жюри — представители бизнеса и представителей банковского сообщества.

Оценка происходила по 16-ти критериям. Например, быстрота и удобство обслуживания, стоимость операций: от открытия счета до снятия наличных, наличие удобного сайта и онлайн-банка.

По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, отличие этого конкурса в том, банки выступают перед самими предпринимателями, и непосредственно получают обратную связь.

Победителем конкурса в этом году стал «Промсвязьбанк». Награду — Золотого Меркурия  представители банка получат 28 мая на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности.


Видео: РБК
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Замороженная рыба на миллион: что входит в меню чиновников Свердловской области?
11 мая, 22:38
5 4
Конкурс репостов: выиграйте билеты на спектакль «Снег в чужом городе»
вчера, 22:30
0 0
Свердловская область будет поставлять в Узбекистан оборудование для промышленности
22 мая, 12:15
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 31
Сейчас на сайте 2968 гостей и 20 пользователей
Подписаться на новости