32 тысячи среднеуральских кур выставлено на аукцион в Свердловской области

Собственность Свердловской области ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» признана банкротом, и ее имущество будет продано на торгах, которые состоятся 15 февраля 2018 года.



На аукцион выставлены производственные цехи в городе Артемовский, включающие в себя хлебопекарню, зерносклад, мельницу, дороги и линии связи. Кроме того, среди лотов присутствует производственное оборудование цехов, расположенных в Среднеуральске, а также транспортная техника: тракторы, КамАЗы, автобусы. 125 тонн живого веса среднеуральских кур оценено почти в 17 миллионов рублей. Всего взрослых птиц насчитывается чуть больше 32 тысяч голов.



Как пишут «Вечерние ведомости», предпочтение на торгах будет отдаваться тем, кто имеет отношение к производству и переработке сельскохозяйственной продукции, а также владельцам прилегающих к территории птицефабрики участков.



Среднеуральская птицефабрика, построенная в 1973 году, стала первой в области по производству мяса птицы. Сейчас фабрика производит 8 миллионов бройлеров в год, а мощность производства мяса птицы в живом весе составляет больше 15 тонн.