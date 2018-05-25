Экспорт зерна в России рекордно вырос за 2017-2018 годы

Аналитики центра АО Русагротранс определили, что с июля 2017 по апрель 2018 годов экспортировано 15,63 млн тонн зерна, это количество увеличилось на 64% вывезенного зерна в такой же период 2016-2017 годов.



Справка





Компания Русагротранс входит в Железнодорожный холдинг РТК , специализирующийся на перевозке аграрных и лесных грузов. Холдинг РТК основан Константинином Засовым и Константином Синцовом Основные активы — зерновой оператор «Русагротранс», «Транслес» (лесные грузы), «ЛП Транс» (минерально-сырьевые и химические грузы), Грузовая компания, казахстанский зерновой оператор «Астык Транс» и СП с Азербайджаном в области перевозки аграрных грузов «Азрустранс». Парк в управлении — порядка 65 тыс. вагонов. Основные акционеры — Константин Засов и Константин Синцов. Согласно рейтингу железнодорожных операторов «Infoline-Аналитики» холдинг. РТК, входит в топ 3 по количеству парка в управлении. Консолидированная выручка холдинга по МСФО за 12 месяцев 17 года, закончившиеся 30 июня,— 35,15 млрд руб., EBITDA — 9,99 млрд руб. Консолидированный грузооборот за тот же период — 77,9 млрд тоннокилометров. К. Синцов и К. Засов основали компанию «Русагротранс» в 2008 году. Как сообщала газета Коммерсант Засов и Синцов занимаются перевозками зерна с начала 2000х, вместе с Олегом Рогачевым и другими топ менеджерами холдинга.