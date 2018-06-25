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Новости Нижнего Тагила

Более 4 млн рублей будут выделены на ремонт кровли ГБПОУ СО «НТЖТ»

25 июня 2018, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,ремонт,крыша,госзакупки,подрядчик,аукцион,заявки

Ремонт кровли в здании ГБПУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум», который находится в Нижнем Тагиле по улице Балакинской, пройдет в 2018 году. На ремонтные работы выделены более 4 млн рублей.

9 июня на сайте госзакупок ГБПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» разместил заявку на проведение капитального ремонта кровли Начальная цена контракта составляет 4 млн 58 тыс 540 рублей.

25 июня закончился срок подачи заявок на проведение капитального ремонта кровли. 2 июля состоится электронный аукцион, на котором определится подрядчик.

Подрядчику предстоит демонтировать мелкие конструкции, разобрать кровлю вместе с металлическими стяжками и утеплителем, уложить кровлю заново. Также подрядчик обязан обеспечить уборку места проведения работ, своевременный вывоз строительного мусора.

Напомним, что 1 млн руб. выделен на ремонт кровли детского реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.

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