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Новости Нижнего Тагила

НПФ в России потеряли 10,8 млрд рублей будущих пенсионеров

25 июня 2018, 07:30Добавить новость
деньги,мошенничество,пенсионеры,Россия,Свердловская область,НПФ,негосударственный пенсионный фонд,пенсия,банкротство,Новые известия
В России четыре из 20 крупных негосударственных фондов продолжают терять средства будущих пенсионеров. Убыток за первые три месяца 2018 года составил 10,8 миллиардов рублей.

При этом эксперты отмечают, что накопления россиян достаются неизвестным людям. В частности, НПФ «Магнит» и два НПФ из группы «Открытие». Один из фондов принадлежит миллиардеру Борису Минцу, который скрывается в Лондоне. Общая сумма, по данным finanz.ru, составила 10,8 миллиарда рублей.


К середине года более 30 пенсионных фондов в России находятся в процессе ликвидации, а в пяти выявлены признаки преднамеренной процедуры банкротства.

Всего 34 «лопнувших» фонда задолжали россиянам 96 миллиардов рублей. Кредиторы уже предъявили 2,2 миллиона рублей: большинство из обратившихся  клиенты НПФ, размещавшие пенсионные деньги, передает издание «Новые известия».

В негосударственных пенсионных фондах проходят неконтролируемые процессы консолидации (когда за счет старого фонда покупается новый) и нецелевое использование средств фондов для финансирования бизнесов владельцев. Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании, -- отметил начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

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