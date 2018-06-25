НПФ в России потеряли 10,8 млрд рублей будущих пенсионеров

При этом эксперты отмечают, что накопления россиян достаются неизвестным людям. В частности, НПФ «Магнит» и два НПФ из группы «Открытие». Один из фондов принадлежит миллиардеру Борису Минцу, который скрывается в Лондоне. Общая сумма, по данным finanz.ru, составила 10,8 миллиарда рублей.



К середине года более 30 пенсионных фондов в России находятся в процессе ликвидации, а в пяти выявлены признаки преднамеренной процедуры банкротства.



Всего 34 «лопнувших» фонда задолжали россиянам 96 миллиардов рублей. Кредиторы уже предъявили 2,2 миллиона рублей: большинство из обратившихся – клиенты НПФ, размещавшие пенсионные деньги, передает издание «Новые известия».



