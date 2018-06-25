Около 2 млн руб. выделены на замену окон в детской поликлинике Нижнего Тагила

В здании поликлиники по улице Окунева, 32 в Дзержинском районе Нижнего Тагила в 2018 году пройдет замена окон. На ремонтные работы выделены 1 млн 943 тыс. рублей. 25 июня на сайте госзакупок ГБУЗ «Детская городская больница Нижнего Тагила» разместило информацию о начале подачи заявок на проведение ремонтных работ в поликлинике Дзержинского района, в частности на замену окон. Сумма контракта составляет 1 млн 943 тыс. рублей.
Дата окончания подачи заявок — 12 июля. 16 июля состоится электронный аукцион, на котором определится подрядчик на ремонтные работы. По условиям контракта замена окон должна закончиться не позднее 30 сентября.
Подрядчик обязан демонтировать старые оконные коробки из дерева, установить новые оконные блоки из ПВХ и рольставни.
Напомним, что также 505 тыс. выделены на замену окон в противотуберкулезном диспансере в Нижнем Тагиле.