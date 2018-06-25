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Новости Нижнего Тагила

Россияне стали чаще обращаться за микрозаймами в 2018 году

25 июня 2018, 10:30Добавить новость
деньги,Россия,МФО,микрозаймы,кредит,статистика,исследование

Россияне с доходом в 30-40 тысяч рублей ежемесячно нуждаются в 5 тысячах дополнительно для совершения важных покупок.

Стало известно, что россиянам с доходом 30-40 тысяч в месяц не хватает 5 тысяч для сбережений, что вынуждает их брать микрозаймы для совершения неотложных покупок.

По итогам пяти месяцев 2018 года количество клиентов микрофинансовых организаций достигло рекорда. За пять месяцев за микрозаймами обратилось более 8 млн человек. К слову, это примерно 10% от экономически-активного населения РФ.

Как пишет РИА «Новости», из общего процента обратившихся за микрозаймами 82% россиян не могут воспользоваться услугами иных кредитных организаций, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просрочку до 30 дней, 20% имеют низкий доход и не могут обратиться в банк.

Эксперты отмечают, что потребность людей в микрозаймах с каждым месяцем лишь растет.

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