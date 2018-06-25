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Новости Нижнего Тагила

Средняя пенсия россиян в 2019 году может составить 15 400 рублей

25 июня 2018, 10:00Добавить новость
деньги,Россия,экономика,Топилин,пенсия,пенсионная реформа,пенсионеры

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что средняя пенсия Россиян в 2019 году составит 15 400 рублей.

Планируется, что в связи с пенсионной реформой средний размер пенсионных выплат ежегодно будет увеличиваться на тысячу рублей. Так, в конце 2018 года средняя пенсия может составить 14 414 рублей, а в 2015 – уже 15 400 рублей.

Как пишут «Известия», ссылаясь на слова Топилина, реформа может привести не только к повышению пенсии, но и к сложностям на рынке труда. Так, из-за того, что пенсионеры будут работать дольше, молодежь не сможет официально трудоустроиться из-за нехватки мест в штате.

При этом Топилин заверил, что пожилых сотрудников вряд ли будут увольнять для освобождения мест для молодежи:

Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки.

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