Средняя пенсия россиян в 2019 году может составить 15 400 рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что средняя пенсия Россиян в 2019 году составит 15 400 рублей.

Планируется, что в связи с пенсионной реформой средний размер пенсионных выплат ежегодно будет увеличиваться на тысячу рублей. Так, в конце 2018 года средняя пенсия может составить 14 414 рублей, а в 2015 – уже 15 400 рублей.





Как пишут «Известия», ссылаясь на слова Топилина, реформа может привести не только к повышению пенсии, но и к сложностям на рынке труда. Так, из-за того, что пенсионеры будут работать дольше, молодежь не сможет официально трудоустроиться из-за нехватки мест в штате.





При этом Топилин заверил, что пожилых сотрудников вряд ли будут увольнять для освобождения мест для молодежи:



