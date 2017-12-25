112 млрд долларов долгов простила Россия другим странам за 17 лет

Среди стран, которым Российская Федерация простила долги за последние 3 года, наблюдается рост экономики. Так в Эфиопии ВВП вырос на 21,8%, Узбекистана на 19,4%. Ирак, Вьетнам, Киргизия и Алжир показали 19,3%, 16,2%, 10,6% и 10% ВВП соответственно.



Экономические специалисты отмечают, что рост основных показателей экономики позволяет говорить о том, что положение стран-должников России не являлось безнадёжным. Тем не менее, за прошедшие 17 лет наше государство простило долгов на сумму 112 млрд. долларов, сообщают «Новые известия».



С тем, куда могли быть потрачены эти средства в пределах Российской Федерации можно ознакомиться из инфографики, составленной журналистами издания «Аргументы и факты» и представленной ниже.