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Новости Нижнего Тагила

112 млрд долларов долгов простила Россия другим странам за 17 лет

25 декабря 2017, 06:05Добавить новость
деньги,политика,Россия,экономика,долги,задолженность,страны
Начиная с 2000 года, Российская Федерация простила другим странам задолженности на общую сумму 112 млрд. долларов или 3,4 трлн. рублей.

Среди стран, которым Российская Федерация простила долги за последние 3 года, наблюдается рост экономики. Так в Эфиопии ВВП вырос на 21,8%, Узбекистана на 19,4%. Ирак, Вьетнам, Киргизия и Алжир показали 19,3%, 16,2%, 10,6% и 10% ВВП соответственно.

Экономические специалисты отмечают, что рост основных показателей экономики позволяет говорить о том, что положение стран-должников России не являлось безнадёжным. Тем не менее, за прошедшие 17 лет наше государство простило долгов на сумму 112 млрд. долларов, сообщают «Новые известия».

С тем, куда могли быть потрачены эти средства в пределах Российской Федерации можно ознакомиться из инфографики, составленной журналистами издания «Аргументы и факты» и представленной ниже.


деньги,политика,Россия,экономика,долги,задолженность,страны
Инфографика: «Аргументы и факты»
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