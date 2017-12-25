375 млн рублей выделены Свердловской области на проведение президентских выборов

Центральная избирательная комиссия выделила избиркому Свердловской области 375,4 млн рублей. Эти деньги планируется направить на подготовку и проведение президентских выборов в 2018 году.

Согласно документу, опубликованному на портале свердловской избирательной комиссии, почти 350 млн рублей из выделенных средств будут потрачены на финансирование избирательных комиссий.



25,5 млн направят на траты областного избиркома. Из них 24 млн уйдут на вознаграждения для работников комиссий, 120 тысяч - на транспорт, 98 тысяч - на закупку канцтоваров, семь тысяч - на изготовление печатной продукции. На «прочие расходы» выделено 903 тысячи рублей.





При этом на подготовку и проведение выборов президента из бюджета государству выделено 14,8 млрд рублей. Ожидается, что эти деньги уйдут на приобретение новых комплексов для обработки бюллетеней. Также на эти средства будут установлены системы видеонаблюдения на участках и закуплены компьютеры для комиссий.





Как отметили в избиркоме Свердловской области, часть денег также уйдет на создание «праздничного настроения» для голосующего населения. Для этого участки будут украшены воздушными шарами, пишет «Уралинформбюро».