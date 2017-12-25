-9
Свердловская область
Нижний Тагил
-9
ночь: -10
утро: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.20 - 0.12
EUR 69.09 - 0.04
Новости Нижнего Тагила

Морепродукты могут стать дешевле в России в 2018 году

25 декабря 2017, 11:45Добавить новость
продукты,Россия,экономика,минсельхоз,морепродукты,НДС,цена,рыбопромышленность

Минсельхоз готовит проект о рыбопромышленном производстве, который смягчит ценовую политику на морепродукты.

Как пишут «Известия», в Министерстве сельского хозяйства подготовлен документ, который снизит ставку НДС на моллюски и водоросли с 18% до 10%. Таким образом, морепродукты будут отнесены к сельскохозяйственной продукции. Эта мера, по мнению специалистов, обусловит цену морепродуктов на прилавках магазинов, то есть снизит стоимость моллюсков и морской капусты для российского потребителя.

Также Минсельхоз своим проектом поддержит рыбопромышленное производство России в Приморском крае, Крыму и Карелии. Экономисты подсчитали, что снижение НДС приведет к росту вылова морепродуктов, а затем к росту их продаж и уменьшению цен на 8%. Интерес россиян к полезной морской продукции, богатой йодом, по этим прогнозам должен вырасти.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Красная икра на территории России подорожает к Новому году
13 октября, 22:05
0 1
45 млн тонн российского зерна будут направлены на экспорт
30 сентября, 15:30
0 0
9,9 тыс. тонн санкционной продукции уничтожено на территории России за 2017 год
20 декабря, 00:05
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 245
Подписаться на новости