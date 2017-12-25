Морепродукты могут стать дешевле в России в 2018 году

Минсельхоз готовит проект о рыбопромышленном производстве, который смягчит ценовую политику на морепродукты.

Как пишут «Известия», в Министерстве сельского хозяйства подготовлен документ, который снизит ставку НДС на моллюски и водоросли с 18% до 10%. Таким образом, морепродукты будут отнесены к сельскохозяйственной продукции. Эта мера, по мнению специалистов, обусловит цену морепродуктов на прилавках магазинов, то есть снизит стоимость моллюсков и морской капусты для российского потребителя.



Также Минсельхоз своим проектом поддержит рыбопромышленное производство России в Приморском крае, Крыму и Карелии. Экономисты подсчитали, что снижение НДС приведет к росту вылова морепродуктов, а затем к росту их продаж и уменьшению цен на 8%. Интерес россиян к полезной морской продукции, богатой йодом, по этим прогнозам должен вырасти.