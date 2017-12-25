Росстат будет отправлять банкам финотчетность компаний

Бухгалтерскую отчетность компаний банки в России начнут получать от Росстата круглосуточно.

В начале 2018 года в России планируется запустить новую систему обмена информацией между банками и Росстатом. По данным «Известий», кредитные организации будут получать данные бухгалтерской отчетности компаний без какого-либо разрешения самих компаний. Сейчас бизнесмены при обращении в банк предоставляют такие сведения самостоятельно.



По мнению экспертов, нововведения должны ускорить процесс принятия решения по выдаче кредита компаниям. С другой стороны, при анализе бухгалтерской отчетности компании банки сразу определят кредитоспособность клиентов и тем самым смогут обезопасить себя от возможных рисков.



Росстат завершает подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия. Планируется, что полноценная работа Росстата и банков через СМЭВ начнется в 2018 году. МВД и ФАС уже обмениваются данными через эту систему.