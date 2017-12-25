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Новости Нижнего Тагила

Возможность легализации биткоина в Еврозоне исключена

25 декабря 2017, 09:30Добавить новость
банк,деньги,закон,Россия,экономика,биткоины,евро
В Германии глава Бундесбанка Карл Людвиг Тиле выразил своё мнение о биткоине. Он назвал эту валютную систему малоэффективной, дорогой и непригодной для расчётов.

Он отметил, что создание аналога евро криптовалюты даже не рассматривается.

В России, напомним, Центробанк также не раз заявлял о недопущении легализации биткоинов и других криптовалют для официальных расчетов. В законе они пока рассматриваются в качестве денежных суррогатов и запрещены законом. По планам этот вид валюты будут регулировать в качестве разновидности ценных бумаг.
Доступ к ним для граждан на легальных условиях будет ограничен. Однако Банк России всё же рассматривает возможность запуска цифрового аналога рубля на блокчейне, передает «Российская газета».


Напомним, один из жителей Красноярска попытался продать Bentley за 55 биткоинов. Однако объявление о продаже было снято по требованию прокуратуры.

В декабре курс биткоина упал с 20 000$ до 14 200$.

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