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Новости Нижнего Тагила

220 литров омывайки с метанолом изъято из магазинов в Свердловской области

26 февраля 2018, 23:30Добавить новость
авто,проверка,Роспотребнадзор,Свердловская область,транспорт,штраф,метанол,продавец
Сотрудники Роспотребнадзора в Свердловской области на регулярной основе осуществляют проверку реализации в розничной торговле стеклоомывающей жидкости.

На минувшей неделе было проверено 162 объекта, где продают данный товар. В семи точках были выявлены серьёзные нарушения: в стеклоомывайке было в десять раз превышено содержание метанола.

С начала 2018 года сотрудники ведомства отобрали 45 проб стеклоомывающей продукции, 9 из которых не соответствовали нормативам по содержанию метанола. Изготовители некачественных жидкостей произоводят товар в Екатеринбурге, Москве, а также в Дзержинске Нижегородской области.

В отношении продавцов было вынесено шесть постановлений на сумму 391 тысяча рублей. Суды конфисковали 220 литров стелоомывайки. Производители также были наказаны: вынесено два постановления на общую сумму штрафов в 450 тысяч рублей. Информация о поставке некачественной продукции из других городов направлена в региональные управления Роспотребнадзора.

 
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