Электронные справки при оформлении ипотеки позволят россиянам быстрее взять кредит

В 2018 году при оформлении ипотеки справку o праве на недвижимость россиян банки будут получать в электронном виде.

Такое нововведение позволит значительно сократить процесс получения справки и ускорить получение ипотечного кредита при покупке квартиры.





Для электронного документооборота будет использована система межведомственного электронного взаимодействия, к которой уже подключается Росреестр.





Документы o праве на недвижимость сейчас запрашиваются банками из ЕГРН, обычно получение справки занимает не меньше недели.



Использование электронного документооборота позволит увеличить объемы ипотечного кредитования в 2018 году на 15-20%. Как пишут «Известия», объем ипотеки россиян может вырасти до 2,5 трлн рублей.