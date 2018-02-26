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Новости Нижнего Тагила

Электронные справки при оформлении ипотеки позволят россиянам быстрее взять кредит

26 февраля 2018, 12:00Добавить новость
деньги,Россия,ипотека,кредит,Росреестр,ЕГРН,электронный документооборот

В 2018 году при оформлении ипотеки справку o праве на недвижимость россиян банки будут получать в электронном виде.

Такое нововведение позволит значительно сократить процесс получения справки и ускорить получение ипотечного кредита при покупке квартиры.

Для электронного документооборота будет использована система межведомственного электронного взаимодействия, к которой уже подключается Росреестр.

Документы o праве на недвижимость сейчас запрашиваются банками из ЕГРН, обычно получение справки занимает не меньше недели.

Использование электронного документооборота позволит увеличить объемы ипотечного кредитования в 2018 году на 15-20%. Как пишут «Известия», объем ипотеки россиян может вырасти до 2,5 трлн рублей.

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