Отечественные производители шуб предложили отменить пошлины на ввоз меха в Россию

Рынок меховых изделий в России оценивается в 150 миллиардов рублей. С обязательным введением маркировки верхней меховой одежды легальные продажи выросли в 10 раз до 68 миллиардов рублей, 85% из которых – импорт.



На каждую произведённую в России шубу приходится 10-12 шапок, поэтому этот сегмент можно считать крупным. В деньгах и шубы, и шапки примерно равны.



В Российском пушно-меховом союзе утверждают, что импорт товаров просел на 20-25%. А крупные производители не утратили позиций.







Пушной бизнес связан с привлечением больших денежных средств, которые уходят на закупку меха и прикладных материалов. Однако реализация изделий может быть произведена только через год-два. По словам представителей бизнеса, основными потребителями пушнины является Китай, Япония и Корея. Россияне сконцентрированы на мехе низкого качества.



Для некоторых производителей прошедший сезон был не самым прибыльным, поскольку реализация изделий сократилась, а каждая вторая покупка была сделана в кредит. Выручку удалось сохранить на уровне 2016 года только с усиленным продвижением немеховой одежды.



Производством меха в России занимаются 1200 компаний. 30% на всем рынке занимают 50 крупных фабрик. Самые дорогие и редкие меха – рысь, соболь и каракульча. Норка по-прежнему является самой популярной. Российские компании вынуждены закупать материалы за рубежом по высоким тарифам, поскольку в России нет своего сырья кроме овчины.







Производители шуб просят власть и Евразийскую экономическую комиссию обратить внимание на отрасль и создать необходимые условия. В частности, было предложено на два года отменить ввозные пошлины на сырье для меховых изделий. Такая мера позволит участникам рынка встать на ноги, передаёт «Бизнес-Вектор».