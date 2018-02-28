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Новости Нижнего Тагила

Отечественные производители шуб предложили отменить пошлины на ввоз меха в Россию

28 февраля 2018, 11:00Добавить новость
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Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин накануне обсудил пушной промысел страны с ведущими представителями мехового бизнеса.

Рынок меховых изделий в России оценивается в 150 миллиардов рублей. С обязательным введением маркировки верхней меховой одежды легальные продажи выросли в 10 раз до 68 миллиардов рублей, 85% из которых – импорт.

На каждую произведённую в России шубу приходится 10-12 шапок, поэтому этот сегмент можно считать крупным. В деньгах и шубы, и шапки примерно равны.

В Российском пушно-меховом союзе утверждают, что импорт товаров просел на 20-25%. А крупные производители не утратили позиций.



Пушной бизнес связан с привлечением больших денежных средств, которые уходят на закупку меха и прикладных материалов. Однако реализация изделий может быть произведена только через год-два. По словам представителей бизнеса, основными потребителями пушнины является Китай, Япония и Корея. Россияне сконцентрированы на мехе низкого качества.


Для некоторых производителей прошедший сезон был не самым прибыльным, поскольку реализация изделий сократилась, а каждая вторая покупка была сделана в кредит. Выручку удалось сохранить на уровне 2016 года только с усиленным продвижением немеховой одежды.


Производством меха в России занимаются 1200 компаний. 30% на всем рынке занимают 50 крупных фабрик. Самые дорогие и редкие меха – рысь, соболь и каракульча. Норка по-прежнему является самой популярной. Российские компании вынуждены закупать материалы за рубежом по высоким тарифам, поскольку в России нет своего сырья кроме овчины.

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Производители шуб просят власть и Евразийскую экономическую комиссию обратить внимание на отрасль и создать необходимые условия. В частности, было предложено на два года отменить ввозные пошлины на сырье для меховых изделий. Такая мера позволит участникам рынка встать на ноги, передаёт «Бизнес-Вектор».

 

Власть должна обратить внимание на эту отрасль и создать условия. Институты развития, которые у нас есть, могли бы серьёзно поработать с этой сферой. Например ФРП, который сейчас даже под 1% даёт кредиты. И другие институты, которые поддерживают малый бизнес, поскольку эта отрасль может подняться с помощью малого бизнеса, -- сказал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

 

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