План борьбы с коррупцией до 2019 года утверждён в Екатеринбурге

В столице Урала был утверждён план борьбы с коррупцией. Постановление об этом подписал глава администрации Александр Якоб.
Соответствующие рекомендации были направлены руководителям всех отраслевых и территориальных ведомств и органов.
Постановление будет действовать с 2018 по 2019 год. Кроме того, до 15 марта будут назначены ответственные, которым предстоит формировать отчёты.
В мэрии Екатеринбурга заседания комиссии по борьбе с коррупцией проводятся на регулярной основе, передает «Областная газета».