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Новости Нижнего Тагила

План борьбы с коррупцией до 2019 года утверждён в Екатеринбурге

26 февраля 2018, 06:30Добавить новость
администрация,город,деньги,Екатеринбург,закон,Свердловская область,коррупция,взятка,якоб,постановление
В столице Урала был утверждён план борьбы с коррупцией. Постановление об этом подписал глава администрации Александр Якоб.

Соответствующие рекомендации были направлены руководителям всех отраслевых и территориальных ведомств и органов.

Постановление будет действовать с 2018 по 2019 год. Кроме того, до 15 марта будут назначены ответственные, которым предстоит формировать отчёты.

В мэрии Екатеринбурга заседания комиссии по борьбе с коррупцией проводятся на регулярной основе, передает «Областная газета».

 
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