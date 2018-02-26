Река Чусовая может стать частью особой экономической зоны в Нижнем Тагиле

Реку Чусовую под Нижним Тагилом могут включить в особую экономическую зону в районе туркластера, который появится на «Горе Белой».

В мэрии Нижнего Тагила обсудили развитие туристического потенциала города на ближайший год. Так, река Чусовая может стать частью особой экономической зоны, которая может появиться в районе «Горы Белой».





Специалистами был разработан паспорт Усть-Уткинской пристани, где раньше проводились археологические раскопки и научные исследования. В совете по туризму уверены, что это место могло бы стать интересным для туристов.

Эта концепция подразумевает работы лет на 20. Но если ее принять и выполнить, то дальше, пусть не сразу, не в первый год, но она начнет работать на себя, -- считает глава города Сергей Носов.

Кроме того, в Усть-Утке намерены восстановить здание, которое было построено в 1901 году. Оно может стать перевалочной базой для школьников, которые будут сплавляться по Чусовой, сообщает «Тагил-ТВ».