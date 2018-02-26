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Новости Нижнего Тагила

Рейдерский захват НПО «Промавтоматика» произошёл в Екатеринбурге

26 февраля 2018, 08:00Добавить новость
бизнес,город,Екатеринбург,полиция,помощь,Свердловская область,рейдерство,захват,предприятие,Директор
В столице Урала в полдень 25 февраля произошел рейдерский захват НПО «Промавтоматика». Группа из 15 человек ворвалась на предприятие и попыталась установить там свои порядки.

Директор научно-производственной организации Александр Пономарёв рассказал о том, что мужчины были одеты в спортивную форму. Они отключили все камеры в помещениях и выломали дверь в кабинет.

Однако, прежде всего, они предоставили некое решение Кандинского районного суда Пермского края. Согласно документам, теперь новым директором «Промавтоматики» стал один из незваных гостей. Нынешний начальник уверяет, что только совет директоров может поменять руководство предприятия.

На место были вызваны сотрудники городской полиции. Двое граждан из группы захвата были доставлены в отдел полиции №1. В ГУ МВД России по региону отметили, что по данному факту будет проведена проверка, пишет «Znak.com».

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