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Новости Нижнего Тагила

256 миллионов рублей будут добавлены в бюджет Нижнего Тагила

26 апреля 2018, 16:15Добавить новость
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26 апреля депутаты городской Думы Нижнего Тагила проголосовали за корректировку размера городской казны. Бюджет города увеличен почти на 256 миллионов рублей.

Из бюджета Свердловской области взяты субсидии, которые используют для реконструкции тагильских дворов (около 138 миллионов рублей) и парка «Народный» (около 107 миллионов рублей).

Дворы, которые подвергнутся ремонту, были выбраны на рейтинговом голосовании во время президентских выборов 18 марта. Это дворы на улицах Мира, Верхняя Черепанова, Попова, Кутузова, Зари, Пархоменко, Красноармейская, Балакинская и на Ленинградском проспекте.

Также 1,5 миллиона рублей будут использованы для поддержки предпринимательской сферы. Дефицит бюджета останется на прежнем уровне – корректировка не затронет его, уточняет газета «Тагильский рабочий». В итоге размер казны Нижнего Тагила на 2018 год равен 11 миллиардам 727 тысячам рублей.

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