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Новости Нижнего Тагила

Финская делегация предложила Свердловской области помощь в решении проблем экологии

26 апреля 2018, 14:55Добавить новость
помощь,Свердловская область,экология,экономика,финляндия,сотрудничество,бизнес

В Екатеринбург на бизнес-форум 25 апреля приехали представители Финляндии для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.

В Екатеринбурге состоялась встреча представителей Свердловской области с делегацией из Финляндии. В ходе встречи было отмечено, что финские компании заинтересованы в сотрудничестве со Средним Уралом.

Как сообщает ОТВ, в России работают свыше шестисот финских компаний, совместно развиваются металлургия, энергетика и другие отрасли.

В течение шести лет действует рабочая группа, цель которой – реализация совместных проектов, информирование о возможностях Свердловской области, которые интересуют финских инвесторов, партнеров, -- сообщил Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.


На встрече финны предложили свои ноу-хау в сфере экологии, которые, по их мнению, помогут улучшить экологическую обстановку в регионе.

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