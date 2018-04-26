Финская делегация предложила Свердловской области помощь в решении проблем экологии

В Екатеринбург на бизнес-форум 25 апреля приехали представители Финляндии для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества.

В Екатеринбурге состоялась встреча представителей Свердловской области с делегацией из Финляндии. В ходе встречи было отмечено, что финские компании заинтересованы в сотрудничестве со Средним Уралом.





Как сообщает ОТВ, в России работают свыше шестисот финских компаний, совместно развиваются металлургия, энергетика и другие отрасли.





В течение шести лет действует рабочая группа, цель которой – реализация совместных проектов, информирование о возможностях Свердловской области, которые интересуют финских инвесторов, партнеров, -- сообщил Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.



На встрече финны предложили свои ноу-хау в сфере экологии, которые, по их мнению, помогут улучшить экологическую обстановку в регионе.