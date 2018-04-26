Мать и сын из Екатеринбурга обманули дольщиковжилья на 100 млн рублей

В период с 2012 по 2016 год, по версии следователей, подсудимые принимали от граждан деньги на долевое строительство домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана, а также в переулке Татарском. При этом никакой разрешительной документации у подозреваемых не было.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в результате родственники присвоили себе 100 млн рублей. Некоторые дольщики были выселены из приобретенного жилья, так как договоры купли-продажи признали недействительными. Один дом снесён, строительство другого приостановлено.



На данный момент мать находится под подпиской о невыезде, сын объявлен в федеральный розыск.