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Новости Нижнего Тагила

Мать и сын из Екатеринбурга обманули дольщиковжилья на 100 млн рублей

26 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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Ленинский районный суд Екатеринбурга в скором времени рассмотрит уголовное дело, в рамках которого на скамье подсудимых предстанут мать и сын. Следствие обвиняет их в мошеннических действиях с недвижимостью и причинению ущерба в 100 млн рублей.

В период с 2012 по 2016 год, по версии следователей, подсудимые принимали от граждан деньги на долевое строительство домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана, а также в переулке Татарском. При этом никакой разрешительной документации у подозреваемых не было.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», в результате родственники присвоили себе 100 млн рублей. Некоторые дольщики были выселены из приобретенного жилья, так как договоры купли-продажи признали недействительными. Один дом снесён, строительство другого приостановлено.

На данный момент мать находится под подпиской о невыезде, сын объявлен в федеральный розыск.

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