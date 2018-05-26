Путин пригласил бизнесменов в Екатеринбург на Глобальный саммит в 2019 году

Форум будет посвящён обсуждению роста экономики. В правительстве региона сообщили, что власти Свердловской области официально подписали меморандум с организаторами саммита, министерством промышленности Российской Федерации, а также с министерством энергетики и промышленности ОАЭ и фондом «Росконгресс». Предыдущий GMIS состоялся в Абу-Даби.



Гостями мероприятия станут отечественные и зарубежные политики и бизнесмены, передает ТАСС.



Интересно, что Глобальный саммит будет проходить одновременно с выставкой «Иннопром». Эксперты уверены, что это событие станет драйвером развития Среднего Урала, а также повысит статус международной выставки «Иннопром».