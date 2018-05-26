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Новости Нижнего Тагила

Путин пригласил бизнесменов в Екатеринбург на Глобальный саммит в 2019 году

26 мая 2018, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,Путин,Россия,Свердловская область,экономика,саммит,ИННОПРОМ,форум,развитие
25 мая в Санкт-Петербурге проходил международный экономический форум, на котором президент России Владимир Путин пригласил гостей мероприятия посетить Екатеринбург в 2019 году. Поводом станет то, что в столице Урала пройдёт Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS).

Форум будет посвящён обсуждению роста экономики. В правительстве региона сообщили, что власти Свердловской области официально подписали меморандум с организаторами саммита, министерством промышленности Российской Федерации, а также с министерством энергетики и промышленности ОАЭ и фондом «Росконгресс». Предыдущий GMIS состоялся в Абу-Даби.

Гостями мероприятия станут отечественные и зарубежные политики и бизнесмены, передает ТАСС.

Интересно, что Глобальный саммит будет проходить одновременно с выставкой «Иннопром». Эксперты уверены, что это событие станет драйвером развития Среднего Урала, а также повысит статус международной выставки «Иннопром».

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