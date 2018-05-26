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Новости Нижнего Тагила

Свердловские депутаты готовят реформу в сфере ЖКХ

26 мая 2018, 15:25Добавить новость
Свердловская область,жкх,реформа,чиновники,реформа ЖКХ,Вегнер,Зубарев,частные УК,Управляющие компании
Реформу ЖКХ готовят Свердловские чиновники. По мнению депутатов, управление жилищным фондом следует вернуть государству, отказавшись от услуг частных компаний.

Свердловские депутаты посетили Москву для того, чтобы перенять опыт в создании и организации государственных бюджетных учреждений в системе ЖКХ.

По словам депутата Вячеслава Вегнера, необходимость в реформе в системе ЖКХ назрела в Свердловской области. Ожидания, которые возлагались на частные компании, работающие в сфере ЖКХ, не оправдались. Они не выполняют те требования, которые предъявляют им люди.

Депутат назвал опыт столицы России достойным. Московские бюджетные учреждения ЖКХ наряду с выполнением функции УК берут на себя и выполнение работ по благоустройству территорий, к примеру, ремонт дорожной сети и тротуаров, подрезку деревьев, озеленение и т. д. Все это организации выполняют по государственному заданию муниципальных властей, пишут «Европейско-Азиатские новости».

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