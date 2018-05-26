Свердловские депутаты готовят реформу в сфере ЖКХ

Реформу ЖКХ готовят Свердловские чиновники. По мнению депутатов, управление жилищным фондом следует вернуть государству, отказавшись от услуг частных компаний.

Свердловские депутаты посетили Москву для того, чтобы перенять опыт в создании и организации государственных бюджетных учреждений в системе ЖКХ.



По словам депутата Вячеслава Вегнера, необходимость в реформе в системе ЖКХ назрела в Свердловской области. Ожидания, которые возлагались на частные компании, работающие в сфере ЖКХ, не оправдались. Они не выполняют те требования, которые предъявляют им люди.



Депутат назвал опыт столицы России достойным. Московские бюджетные учреждения ЖКХ наряду с выполнением функции УК берут на себя и выполнение работ по благоустройству территорий, к примеру, ремонт дорожной сети и тротуаров, подрезку деревьев, озеленение и т. д. Все это организации выполняют по государственному заданию муниципальных властей, пишут «Европейско-Азиатские новости».