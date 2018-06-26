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Новости Нижнего Тагила

Дополнительные 250 млн рублей поступят в бюджет Нижнего Тагила

26 июня 2018, 06:35Добавить новость
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Бюджет Нижнего Тагила увеличится на 249,3 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию проекта «Светлый город», капитальный ремонт школы №56 и питание в детских загородных лагерях.

Региональные власти выделят бюджету Нижнего Тагила дополнительные 249,3 млн рублей. В городскую думу уже внесены соответствующие корректировки по финансовому плану города, сообщают «Все новости».

Из выделенных средств 172,5 млн рублей будет направлено на реализацию проекта «Светлый город», около 67 млн будет потрачено на капремонт школы №56 и строительство современного пришкольного стадиона. Оставшиеся 9 млн власти города направят на финансирование питания в детских загородных лагерях.

После внесения изменений в городской бюджет его объём составит 12 млрд 312 млн рублей.

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