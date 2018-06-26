Руководство обанкротило собственный МУП в Камышлове с ущербом в 16 млн рублей

В 2015-2016 годах руководство МУПа незаконно заключило договоры на поставку угля. В частности, стоимость по ним была завышена, а торги не проводились. Был причинён вред правам и интересам организации, а также имущественный ущерб на сумму в 16 миллионов рублей.



После анализа хозяйственной и финансовой деятельности специалисты выяснили, что в период с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года предприятие работало в минус 17%. А с 30 сентября 2015 года деятельность МУПа стала убыточной.



В настоящее время Свердловский арбитражный суд признал МУП банкротом. В отношении предприятия назначено конкурсное производство. Уголовное дело находится на стадии расследования, передает «ЕАН».