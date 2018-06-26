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Новости Нижнего Тагила

Руководство обанкротило собственный МУП в Камышлове с ущербом в 16 млн рублей

26 июня 2018, 08:30Добавить новость
город,деньги,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,суд,банкротство,банкрот,муп,Камышлов
В Камышлове руководство местного МУПа «Ресурсоснабжающая организация» стало фигурантом уголовного дела за превышение полномочий и нанесение ущерба в 16 миллионов рублей.

В 2015-2016 годах руководство МУПа незаконно заключило договоры на поставку угля. В частности, стоимость по ним была завышена, а торги не проводились. Был причинён вред правам и интересам организации, а также имущественный ущерб на сумму в 16 миллионов рублей.


После анализа хозяйственной и финансовой деятельности специалисты выяснили, что в период с 31 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года предприятие работало в минус 17%. А с 30 сентября 2015 года деятельность МУПа стала убыточной.

В настоящее время Свердловский арбитражный суд признал МУП банкротом. В отношении предприятия назначено конкурсное производство. Уголовное дело находится на стадии расследования, передает «ЕАН».

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