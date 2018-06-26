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Новости Нижнего Тагила

Участники проекта ТПП РФ «100 надежд бизнеса» встретились с наставниками (ВИДЕО)

26 июня 2018, 19:20Добавить новость
Россия,студенты,экономика,тпп,бизнес,помощь,наставники

В Экспоцентре состоялась встреча с наставниками участников проекта торгово-промышленной палаты РФ «100 надежд бизнеса».

Будущие бизнесмены прошли конкурсный отбор. Каждый участник разработал собственный бизнес-план, для успешной реализации которого не хватает только поддержки специалистов.

В числе наставников − предприниматели из разных областей бизнеса. Екатерина Баринова будучи начинающим предпринимателем составляла букеты. В настоящий момент она руководит компанией, которая занимается оформлением цветами офисов крупных компаний.

Выбор качественного наставника - это для любого начинающего бизнесмена очень важная история потому, что обычно окружающая среда начинает тянуть этого человека назад. А наставник - это человек, который уже прошел некий путь, он знает все страшные места на этой дороге и может, наоборот, сказать: ты справишься. Своей уверенностью они внушают понимание, что все в силах начинающего бизнесмена, -- рассказала основатель социально-ориентированного проекта «Люди вне профессии» Екатерина Баринова.

Вице-президент ТПП Елена Дыбова заявила, что задачей проекта является объединение накопленного опыта и современных технологий с целью воспитать поколение новых бизнесменов, сообщает «РБК».


По итогам встречи каждый наставник наберет себе команду, вместе с которой будет работать над формированием бизнеса. До сентября каждый участник проекта должен запустить собственное дело. Пять самых успешных компаний получат инвестиции от партнеров ТПП.

 

Видео: «РБК»

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