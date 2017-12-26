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Новости Нижнего Тагила

18 новых машин скорой помощи переданы муниципалитетам Свердловской области

26 декабря 2017, 07:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,медицина,помощь,Россия,Свердловская область,экономика
Главы городов Свердловской области накануне получили 18 новых спецавтомобилей скорой помощи. Ключи мэрам 14 муниципалитетов вручили представители правительства – вице-губернатор региона Павел Креков и новый министр здравоохранения Андрей Цветков.

Сообщается, что пополнение автопарка произошло в таких городах, как Екатеринбург, Сухой Лог, Кировград, Туринск, Верхняя Пышма, Байкалово, Камышлов, Березовский, Карпинск, Серов, Реж, Тугулым, Нижняя Тура и Туринская слобода.

Ещё 15 спецавтомобилей, оборудованных современными аппаратами, будут переданы во владение моногородам Свердловской области, передает «Областная газета».

Напомним, ранее сообщалось о покупке 19 карет скорой помощи. Также власти региона помимо обновления автопарка заявляли о проведении ремонта в регистратурах и зонах ожидания в четырех поликлиниках региона. Кроме того, планируется открытие центра аккредитации для повышения квалификации медработников.

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