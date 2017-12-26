18 новых машин скорой помощи переданы муниципалитетам Свердловской области

Сообщается, что пополнение автопарка произошло в таких городах, как Екатеринбург, Сухой Лог, Кировград, Туринск, Верхняя Пышма, Байкалово, Камышлов, Березовский, Карпинск, Серов, Реж, Тугулым, Нижняя Тура и Туринская слобода.





Ещё 15 спецавтомобилей, оборудованных современными аппаратами, будут переданы во владение моногородам Свердловской области, передает «Областная газета».



Напомним, ранее сообщалось о покупке 19 карет скорой помощи. Также власти региона помимо обновления автопарка заявляли о проведении ремонта в регистратурах и зонах ожидания в четырех поликлиниках региона. Кроме того, планируется открытие центра аккредитации для повышения квалификации медработников.