Глава района в Свердловской области оштрафован за нарушение при закупке оргтехники

Специалисты прокуратуры, осуществляющие проверку проведенных госзакупок, обнаружили, что и.о. главы Николай Ботин в августе 2017 года провёл закупку офисной техники у единственного поставщика. Сумма заключенного контракта составила 116 тысяч рублей.



Штраф назначен в размере 30 тысяч рублей.



Согласно закону, закупка у одного поставщика может осуществляться на сумму менее 100 тысяч рублей, передает «Московский Комсомолец. Екатеринбург».



