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Новости Нижнего Тагила

Глава района в Свердловской области оштрафован за нарушение при закупке оргтехники

26 декабря 2017, 07:30Добавить новость
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В Свердловской области исполняющий обязанности главы Слободо-Туринского муниципального района получил штраф за нарушение при приобретении оргтехники.

Специалисты прокуратуры, осуществляющие проверку проведенных госзакупок, обнаружили, что и.о. главы Николай Ботин в августе 2017 года провёл закупку офисной техники у единственного поставщика. Сумма заключенного контракта составила 116 тысяч рублей.

Штраф назначен в размере 30 тысяч рублей.

Согласно закону, закупка у одного поставщика может осуществляться на сумму менее 100 тысяч рублей, передает «Московский Комсомолец. Екатеринбург».

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