Подрядчик проектировки моста через пруд определен в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле была выбрана организация, которая займётся проектировкой моста через Тагильский пруд.
Разработкой проектно-сметной документации предстоит заняться «Уральскому проектно-изыскательскому институту транспортного строительства».
Отметим, что данной организации досталась безоговорочная победа в конкурсе, поскольку она была единственной из желающих взять на себя этот проект, передает «Тагил-ТВ».
Напомним, возведение моста над Тагильским прудом будет происходить за счёт средств бюджета области, города и внебюджетных трансферов.