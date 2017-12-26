Подрядчик проектировки моста через пруд определен в Нижнем Тагиле

Разработкой проектно-сметной документации предстоит заняться «Уральскому проектно-изыскательскому институту транспортного строительства».



Отметим, что данной организации досталась безоговорочная победа в конкурсе, поскольку она была единственной из желающих взять на себя этот проект, передает «Тагил-ТВ».



Напомним, возведение моста над Тагильским прудом будет происходить за счёт средств бюджета области, города и внебюджетных трансферов.