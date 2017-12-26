-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
день: -10
вечер: -10
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.20 - 0.12
EUR 69.09 - 0.04
Новости Нижнего Тагила

Подрядчик проектировки моста через пруд определен в Нижнем Тагиле

26 декабря 2017, 08:00Добавить новость
администрация,бюджет,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,конкурс,мост через пруд,мост
В Нижнем Тагиле была выбрана организация, которая займётся проектировкой моста через Тагильский пруд.

Разработкой проектно-сметной документации предстоит заняться «Уральскому проектно-изыскательскому институту транспортного строительства».

Отметим, что данной организации досталась безоговорочная победа в конкурсе, поскольку она была единственной из желающих взять на себя этот проект, передает «Тагил-ТВ».

Напомним, возведение моста над Тагильским прудом будет происходить за счёт средств бюджета области, города и внебюджетных трансферов.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Проектировщик моста через Тагильский пруд определится в декабре
28 ноября, 11:30
8 0
50 млн рублей будет потрачено на ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле в 2018 году
15 декабря, 23:05
4 3
Мост по ул. Циолковского на 250 млн отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2018 году
9 ноября, 18:40
7 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 648
Подписаться на новости