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Новости Нижнего Тагила

12,5 млрд рублей Свердловская область возьмет в кредит для покрытия дефицита бюджета

27 февраля 2018, 12:00Добавить новость
бюджет,Свердловская область,департамент,госзакупки,кредит,займ,дефицит бюджета

Кредитные линии будут открыты на срок до пяти лет с возможностью досрочного погашения и использования только части полученных средств.

Конкурсы на открытие 15 кредитных линий были объявлены департаментом госзакупок Свердловской области для уплаты прошлых долгов и покрытия дефицита бюджета.

Проценты по кредиту предполагается покрыть из областной казны, на это власти готовы выделить 4,7 млрд рублей. Лимит общего займа составляет 12,5 млрд рублей.

Победители конкурса будут определены 26 марта, пишет «ЕТВ».

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