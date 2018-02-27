Бюджет Нижнего Тагила в 2018 году увеличился на 500 млн рублей

Бюджет Нижнего Тагила на 2018 год после корректировок удалось увеличить на 500 млн рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение школьников питанием, ремонт автодорог и переселение горожан из ветхого жилья.

27 февраля депутатами гордумы Нижнего Тагила была принята корректировка бюджета на 2018 год, благодаря которой он был увеличен на 500 млн рублей. Так, после принятия изменений доходная часть бюджета достигла 11,16 млрд, а расходная составила 11,48 млрд рублей.





Дополнительные средства, поступившие от межбюджетных трансфертов из областного бюджета, Нижний Тагил планирует направить на строительство и ремонт автодорог, обеспечение школьников питанием и переселение тагильчан из ветхого жилья.





80 млн рублей планируется потратить на разработку сметы на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Около 36 млн рублей будут направлены на восстановление гидротехнических сооружений на Черноисточинском водохранилище и в Верхнем пруду в поселке Уралец, пишет «Новый город».