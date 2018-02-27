Ремонт и перенос объезда: к осени в Нижнем Тагиле будет готов мост на Циолковского

Путепровод по улице Циолковского и дороги по улице Октябрьской революции будет отремонтирован к октябрю 2018 года. План реконструкции рассчитан на работы в течение одного года. Пути объезда будут подготовлены до 30 мая.

Путепровод по улице Циолковского и дороги по улице Октябрьской революции будет отремонтирован до конца сентября 2018 года. Мост планируется реконструировать за один год и открыть движение уже в октябре этого года.

Предварительно, до начала ремонтных работ, пройдет подготовка к реконструкции.

График производства работ рассчитан на четыре месяца. Ремонт начнется в начале июня и завершится в конце сентября, -- сообщили TagilCity.ru в «Службе заказчика городского хозяйства».

Основные пути объезда места реконструкции будут подготовлены до 30 мая. Для этого будут отремонтированы улицы Индустриальная, Фестивальная, Шевченко. Улица Береговая-Краснокаменская будет обустроена на участке от Жуковского до Перова.

На совещании по вопросам ремонта и текущего содержания дорог в Администрации города было отмечено, что грузовой въезд на территорию НТМК будет перенесён. Сейчас грузовые автомобили заезжают возле управления комбината, во время ремонта путепровода планируется въезд через проходную Коксохима.