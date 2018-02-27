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Новости Нижнего Тагила

Ремонт и перенос объезда: к осени в Нижнем Тагиле будет готов мост на Циолковского

27 февраля 2018, 16:05Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,НТМК,ремонт дорог,циолковского,октябрьской революции,Индустриальная,Коксохим,реконструкция,путепровод

Путепровод по улице Циолковского и дороги по улице Октябрьской революции будет отремонтирован к октябрю 2018 года. План реконструкции рассчитан на работы в течение одного года. Пути объезда будут подготовлены до 30 мая. 

Путепровод по улице Циолковского и дороги по улице Октябрьской революции будет отремонтирован до конца сентября 2018 года. Мост планируется реконструировать за один год и открыть движение уже в октябре этого года.

 

Предварительно, до начала ремонтных работ, пройдет подготовка к реконструкции.

 

График производства работ рассчитан на четыре месяца. Ремонт начнется в начале июня и завершится в конце сентября, -- сообщили TagilCity.ru в «Службе заказчика городского хозяйства».

 

Основные пути объезда места реконструкции будут подготовлены до 30 мая. Для этого будут отремонтированы улицы Индустриальная, Фестивальная, Шевченко. Улица Береговая-Краснокаменская  будет обустроена на участке от Жуковского до Перова.

 

На совещании по вопросам ремонта и текущего содержания дорог в Администрации города было отмечено, что грузовой въезд на территорию НТМК будет перенесён. Сейчас грузовые автомобили заезжают возле управления комбината, во время ремонта путепровода планируется въезд через проходную Коксохима.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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